Uma empresa quase centenária que se tem vindo a reinventar

A Testa e Cunhas tem vindo a reinventar-se: começou com a pesca do bacalhau, passou a dedicar-se apenas à pesca costeira e mais recentemente investiu numa unidade de aquacultura, no Algarve, entrando assim na produção de mexilhão. A criação desta unidade só foi possível com a ajuda de fundos comunitários, diz o administrador António Miguel Cunha, que contribuiram em 50% para o projecto.

Esta não foi a primeira vez que a empresa quase centenária recorreu a ajudas externas: entre 1999 e 2005 investiu “cerca de 15 milhões de euros na renovação da frota”, aproveitando apoios comunitários que andaram na ordem dos 20 a 30 por cento. Estas foram ajudas imprescindíveis, reconhece o administrador. Mas o motor do último barco que construíram em 2005 já não se adequa “ao standard ambiental necessário”.