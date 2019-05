Uma revista com muitas dúvidas sobre a tecnologia

A Low-Tech Magazine define-se como uma revista com “dúvidas sobre o progresso e a tecnologia”. Tem um “site impresso”, que é uma espécie de livro que compila os 12 anos de artigos publicados online. Também tem uma versão do site que está num servidor alimentado por energia solar, através de um painel na varanda do apartamento do fundador, um jornalista chamado Kris De Decker.

Continuar a ler