Um dia a palavra “lixo” vai passar à história. Mas até lá...

Há uma vintena de anos, um jovem ambientalista organizou no Porto uma exposição sobre resíduos a que chamou “O Lixo Passou à História”. Dizem as evidências que a afirmação, que era mais uma premonição, ainda está por cumprir. Duas décadas depois, ainda andamos a chamar “lixo” a materiais reutilizáveis, ou recicláveis para novos usos, e parecendo certo que a palavra vai, efectivamente, cair em desuso, continuamos a não saber, em Portugal, quando é que esse dia chegará, porque o país teima em não conseguir cumprir as metas de reciclagem de resíduos a que se comprometeu.

Continuar a ler