Acabámos com as lixeiras mas estamos muito longe de acabar com o lixo

Houve um tempo em que se podia dizer, sem grande exagero, que existia em Portugal uma lixeira a céu aberto, tantos eram os sítios do país onde o lixo era posto indiscriminadamente, com pouco ou nenhum controlo. Hoje, com ambiciosos objectivos no horizonte, uma paisagem radicalmente diferente e um debate sobre como conseguir que o país recicle muito mais do que actualmente, parece que já foi há uma eternidade. Mas não: foi há pouco mais de 20 anos.

