O fim dos bacalhoeiros não foi o fim. A saga de uma empresa centenária

A história começou a desenhar-se de forma quase poética, com belos lugres bacalhoeiros, verdadeiros heróis da pesca à linha, e com um triunvirato que, ao contrário do que sucedeu na Roma Antiga, viria a resultar. Já lá vão quase 100 anos, a pesca do bacalhau sofreu uma grande machadada, mas a empresa criada por três famílias mantém-se firme. A Testa e Cunhas passou a dedicar-se apenas à pesca costeira - abandonou por completo a longínqua - e, mais recentemente, abraçou um nova área de negócio, apostando na produção de mexilhão. Investiu numa unidade de aquacultura, no Algarve, que pode vir a produzir, também, ostras planas.

