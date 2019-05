Costa: “Se o PSD e o CDS votaram sem saber o que estavam a votar, emendem o erro”

O primeiro-ministro discursou este domingo, horas após a declaração de Rui Rio, com críticas ao PSD e ao CDS. Num jantar que assinala a campanha para as eleições europeias, em Campo Maior, Portalegre, o líder socialista comentou a crise política que está a agitar os partidos a propósito da votação do descongelamento das carreiras dos professores.

“Se o PSD e o CDS votaram sem saber o que estavam a votar, emendem o erro”, afirmou António Costa, em reacção ao recuo da direita anunciado este fim-de-semana.

O primeiro-ministro sacudiu as acusações que tem recebido a propósito de uma alegada estratégia eleitoral a propósito do Partido Socialista e admite até que os últimos dias podem tirar votos aos socialistas. “Mas mais importante do eu perder um voto é perder a confiança que demonstramos merecer”, vincou o líder socialista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Sempre que pudemos fomos de facto mais longe do que aquilo que nos tínhamos comprometido a fazer nos acordos que assinámos com Os Verdes, com o PCP e com o Bloco de Esquerda”, garantiu António Costa.

O primeiro-ministro afirma que o pagamento do tempo congelado “põe em causa também a reconquistada credibilidade internacional do nosso país”.