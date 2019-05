CDS recua e diz que só vota diploma dos professores se forem aprovadas condições financeiras

O CDS-PP fez marcha-atrás e assume que só vota a recuperação salarial dos professores do tempo congelado se forem aprovadas as suas condições de sustentabilidade financeira e de crescimento económico do país como foi proposto pela bancada e chumbado pela esquerda.

Numa nota divulgada esta manhã e assinada por Assunção Cristas, o CDS-PP anuncia que vai avocar para plenário as suas propostas sobre a necessidade de crescimento económico e sustentabilidade financeira do país, que foram reprovadas pelo PS, PCP e BE na comissão parlamentar de Educação. Nesse momento, a bancada centrista exige que as suas propostas sejam aprovadas ou não dá luz verde à actualização salarial dos professores. “Para nós a decisão é muito simples: Ou o Parlamento aceita as nossas condições ou não aprovaremos qualquer pagamento”, lê-se na nota.

No texto, Assunção Cristas sublinha que essas exigências constavam das propostas do CDS (e eram semelhantes às do PSD). “Se o PS os tivesse votado, se os tivesse viabilizado, não haveria crise política”, segundo a líder do CDS, lembrando que como os artigos são votados um a um, alínea a alínea, as exigências “não constam da versão final saída da votação na especialidade”.

Apontando a “linguagem e procedimentos parlamentares como complexos”, Assunção Cristas diz que foi “sabendo dessa complexidade e confiando nela, que o primeiro-ministro ensaiou a sua mentira”.

A avocação de normas para plenário, depois de votadas em comissão, é um mecanismo parlamentar que permite às bancadas dar importância que consideram relevantes (e sublinhar a sua posição ou a de outros grupos parlamentares) e que permite mudar o sentido de voto dado em comissão.