Queremos crianças a falar da Europa

Com as questões ambientais resultou. Depois de anos de elaborados discursos que apenas parecem ter tido o efeito de tornarem os adultos mais cínicos, fingindo preocupação enquanto a destruição do planeta avança, eis que as crianças trouxeram clareza à comunicação, pedindo com inocência, mas total razoabilidade, medidas urgentes.

Continuar a ler