Parlamento I

Farsa; golpe de teatro; hipocrisia, entre outra alusões que li no PÚBLICO relativamente à “aprovação, na assembleia da República, da recuperação total do tempo congelado na carreira dos professores”. Depois de ler a maior parte dos artigos, por vós, publicados “online”, acabo por concordar com a “farsa, golpe de teatro, hipocrisia...” que sugere o trabalho desenvolvido por aqueles que elegemos para representar e coordenar este país. Por isso, se é assim que querem resolver os problemas dos professores e do país, estamos conversados. Quem puder, que faça as malas e desapareça deste país para sempre.

Gens Ramos, Porto

Parlamento II

A votação que, no Parlamento, permitiu aos professores a recontagem total do seu tempo de serviço veio clarificar melhor o oportunismo dos partidos quando querem agradar aos seus potenciais eleitores e esquecem os verdadeiros interesses nacionais pois, para eles, o país não conta mesmo que se esteja a tentar diminuir o défice público ou as condições de vida das classes mais pobres do país.

Do PSD, com a habitual fome de poder e de tachos na máquina do Estado, era natural este comportamento pois o seu cinzento líder pretende derrotar o governo, custe o que custar. Do minúsculo PP e dos intelectuais do BE também seria de esperar esta votação e porque o casamento (?) do segundo com o PS foi sempre de desconfiar ao longo da legislatura. O PS foi sempre seu prisioneiro e das suas disparatadas reivindicações Quanto ao PCP, dele tudo se espera pois não é verdade que foi a aliança entre Hitler e Estaline que permitiu o início da II Guerra Mundial?

O PS terá de tirar, necessariamente, as devidas ilações pois não me parece que António Costa aceite esta traição ou esta facada pelas costas, e sem dar uma cabal resposta. No lugar do PS o governo devia demitir-se e deixar que quem votou contra assuma as funções governativas. Aliás, o que aconteceu agora foi uma repetição da votação que derrubou, em 2011, o governo de José Sócrates.

Finalmente, agora que se vai contemplar os docentes seria legítimo que se olhasse para as outras profissões (militares, forças policiais, diplomatas, magistrados, enfermeiros e médicos) sob pena desta decisão se transformar numa vergonha e numa farsa ou, bem pior, numa tragédia shakesperiana.

Manuel Alves, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E agora, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa?

Depois de ouvir a comunicação ao país do primeiro-ministro, disse para comigo, chantagem ou não, entalou os seus parceiros da geringonça, PCP e BE. Por outro lado, toda esta encenação bem pensada e calculada, teve um objectivo, em caso de demissão do governo - António Costa, será um “salvador da pátria”, e talvez consiga uma maioria absoluta nas Legislativas de Outubro. Mas de certeza, o que vai acontecer, é que tanto o PCP e o BE, na votação do diploma dos professores no plenário da AR deixarão passar o mesmo e todo este teatro, que não passou disso, voltará ao mesmo - até às próximas Legislativas, a geringonça, continuará a ser a “muleta” do PS.

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa