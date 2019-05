Retaliação israelita a rockets palestianos faz seis mortos em Gaza

Uma mulher grávida de 37 anos e a filha de 14 meses foram duas das seis vítimas mortas em Gaza na noite de sábado. Israel respondeu à centena de rockets palestinianos com um ataque aéreo. Esta troca de ataques colocou ainda mais tensão num cessar-fogo muito frágil.

De acordo com informações avançadas pelo Guardian, para além de mãe e filha, houve mais quatro palestinianos que morreram na sequência de ataques israelitas. Emad Nassir, de 22 anos, morreu num outro bombardeamento durante o dia de sábado e um homem de 25 anos foi atingido com um míssil lançado por um drone israelita, enquanto andava de mota na zona Norte da cidade de Gaza.

Foto Alguns edifícios ficaram destruídos IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS

O segundo dia de violência na Faixa de Gaza e Sul de Israel também foi marcado por ataques na direcção oposta: mais de 100 rockets foram lançados do território palestiniano contra o Sul do Estado hebraico. A polícia israelita avançou que um homem morreu na sequência do lançamento destes projécteis, quando a sua casa foi atingida. Mais quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma mulher octogenária.

A nova escalada de tensões teve início na sexta-feira. Segundo a agência Reuters, disparos vindos de Gaza deixaram feridos dois soldados israelitas na área da barreira que separa os dois territórios. Como forma de retaliação, a Força Aérea israelita atacou dois alvos do Hamas, movimento islamista que governa o território, matando dois militantes. Outros dois palestinianos morreram enquanto participavam num protesto contra a ocupação israelita, atingidos pelas forças israelitas.

EUA condenam ataque a partir de Gaza contra Israel

Os Estados Unidos condenaram o lançamento, no sábado, de cerca de 200 rockets contra Israel a partir da Faixa de Gaza, reiterando o apoio a Telavive e o seu “direito de autodefesa”.

“Pedimos aos responsáveis por esta violência que parem imediatamente com esta agressão”, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Morgan Ortagus, em comunicado.

“Estamos com Israel e apoiamos plenamente o seu direito de autodefesa contra esses ataques abomináveis”, acrescentou.