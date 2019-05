Procurador Mueller pode testemunhar a 15 de Maio no Congresso

Robert Mueller pode vir a ser ouvido no Capitólio, em Washington, depois de um representante do conselho especial ter avançado que o procurador aceitou testemunhar diante do Congresso. David Cicilline, congressista de Rhode Island, afirmou este domingo num programa da Fox News que o dia 15 de Maio foi a data escolhida para Mueller testemunhar.

Questionado sobre se Mueller aceitou de facto testemunhar, Cicilline disse que o Congresso não saberia se o procurador falaria nessa data até o dia chegar. Mais tarde, o congressista escreveu no Twitter: “Apenas para clarificar: estamos a tentar trazer Mueller no dia 15, mas nada está fechado ainda. Essa é a data que o Comité propôs e esperamos que o Conselho Especial concorde. Desculpem a confusão”.

Donald Trump escreveu este domingo no Twitter que “Bob Mueller não deve testemunhar”. “Porque quereriam os democratas no Congresso que Mueller testemunhasse agora? Estão à procura de uma repetição por terem odiado ver a forte conclusão de NÃO CONSPIRAÇÃO?”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O relatório do procurador Mueller, divulgado no mês passado, mostrou existirem uma série de provas que comprovam a interferência da Rússia nas eleições de 2016. Depois de divulgado um relatório final de 448 páginas em que o procurador diz que não ficou convencido da inocência de Donald Trump nas suspeitas de obstrução da Justiça, o attorney general, William Barr, responsável máximo pelo Departamento de Justiça dos EUA, disse discordar de algumas interpretações do procurador Mueller, em especial das relacionadas com a obstrução da Justiça.

William Barr explicou, numa conferência de imprensa à altura, que quanto à suspeita de conspiração com a Rússia, não foram encontradas provas para incriminar o Presidente Trump.

Donald Trump partilhou momentos depois no Twitter uma imagem sua, de costa, com uma mensagem escrita com o mesmo tipo de letra da série “A Guerra dos Tronos”. “Não houve conspiração, não houve obstrução. Para os haters e para os democratas da esquerda radica – Game Over”.