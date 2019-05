Ex-presidentes sul americanos em Portugal para discutir crise na Venezuela

Os três antigos chefes de Estado estão integrados num painel subordinado ao tema “Socialismo do século XXI: lições da América do Sul?” e que conta ainda com a moderação do jornalista Miguel Otero, director do jornal El Nacional, um grande opositor do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que se encontra exilado em Madrid.

“Os casos de socialismo democrático da América Latina são os mais recentes exemplos dos perigos da promessa socialista. Será que a teoria socialista alguma vez se poderá materializar numa experiência política de sucesso?”, são algumas das questões que os ex-líderes políticos sul-americanos vão debater nas conferências organizadas pela Câmara Municipal de Cascais.

Luis Alberto Lacalle foi Presidente do Uruguai entre 1990 e 1995. Jorge Quiroga comandou os destinos da República da Bolívia entre 2001 e 2002. Carlos Mesa foi também Presidente da Bolívia entre 2003 e 2005.

As Conferências do Estoril são um evento de discussão política promovido pela Câmara Municipal de Cascais e este ano decorrem entre 27 e 29 de Maio.