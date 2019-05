Estas mulheres já não trocam os seus bebés pelas armas

Uma mulher segura uma criança nos braços, como se nada mais no mundo importasse naquele momento. O cenário é inesperado. A mulher está em pé, num caminho enlameado, que corta uma selva densa, onde é possível vislumbrar algumas tendas. O senso comum diria não se tratar do local mais adequado para cuidar de um recém-nascido, mas a ternura e a determinação expressas no rosto daquela mãe desfazem todas as dúvidas.

