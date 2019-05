Avião aterra de emergência em Moscovo devido a fogo no interior

Um avião de passageiros, Sukhoi Superjet 100, que fazia a ligação entre Moscovo e Murmansk, teve um incêndio num dos motores, levando-o a aterrar de emergência no Aeroporto Internacional de Sheremétievo, na capital russa.

De acordo com a agência estatal russa, Interfax, o avião solicitou por duas vezes permissão para aterrar de emergência, estando já em chamas quando se dirigiu para a pista de aterragem. A agência russa Tass, citada pela BBC, dá conta de que pelo menos uma pessoa terá morrido, apesar de ainda não haver uma contabilização oficial de vítimas. A informação é também de que pelo menos cinco pessoas terão ficado feridas no interior do avião que transportava 78 passageiros.

As imagens do avião em chamas já circulam na internet, mostrando uma grande coluna de fumo junto de uma das asas da aeronave. Também é possível ver os passageiros a escaparem do avião através das saídas de emergência laterais.

Ainda são desconhecidas as causas que provocaram o fogo e a aterragem de emergência, mas foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.