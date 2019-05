Tal como a ferrovia, a Auto-Estrada não Urbana (Townless Highway) constituiria uma instituição em si própria, um sistema. Seria sempre uma via de atravessamento e não uma estrada local. Deveria por isso seguir a sua própria topografia. Deveria basear-se nos princípios da era da motorização e não na lógica das carroças ou dos caminhos-de-ferro; muito se pode aprender ou ignorar a partir de ambos os exemplos. Deveria evitar portagens e estradas locais. Evitaria também as grandes e as pequenas cidades, seguindo traçados não demasiado afastados por territórios menos desenvolvidos. Aí deverão localizar-se as estações de serviço, conectando a auto-estrada com as cidades próximas. Entre as estações, a via seria uma via livre. (…) Rapidamente o motorista percorreria o campo; vê-lo-ia à medida que o atravessasse. Quer estivesse viajando por puro prazer, quer pela necessidade de chegar a algum lugar, os seus principais objectivos seriam satisfeitos pela Auto-Estrada não Urbana: o automóvel deve tornar-se uma honra para a nossa civilização mecânica e não uma sua negação [1].

Continuar a ler