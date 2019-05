“Porque não há-de o fisco comunicar no WhatsApp?”

É uma ideia desafiadora. “Se toda a gente fala no WhatsApp, porque é que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) não há-de comunicar no WhatsApp? Porque é que as pessoas não recebem no seu Twitter ou no seu Instagram anúncios customizados [sobre as obrigações fiscais]?” O desafio é lançado por João Taborda da Gama, advogado especialista em direito fiscal, e condensa em poucas palavras o espírito de uma das 12 recomendações do grupo de trabalho que o advogado coordenou no Ministério das Finanças para estudar estratégias de prevenir litígios entre o fisco e os contribuintes.

