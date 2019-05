Volta a Itália perde mais um favorito: Egan Bernal não vai correr

O ciclista colombiano Egan Bernal fracturou uma clavícula, devido a uma queda num treino, e, por isso, vai falhar a presença na Volta a Itália, que começa no dia 11 de Maio.

“Infelizmente, podemos confirmar que Egan Bernal sofreu uma fractura de clavícula num acidente durante um treino de preparação para o Giro”, informou a equipa Ineos, neste domingo, no Twitter.

Bernal, de 22 anos, era apontado como um dos favoritos para a prova italiana e deveria apresentar-se como chefe-de-fila da equipa britânica, depois de ter vencido a Paris-Nice, em Março, batendo o seu compatriota Nairo Quintana (Movistar).

Com a ausência de Bernal, a Volta a Itália sofre uma nova baixa importante, depois de ter sido conhecida a perda do espanhol Alejandro Valverde (Movistar), campeão do mundo, que recupera de uma lesão na sequência de uma queda antes da Liège-Bastogne-Liège.