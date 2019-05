Sporting aproveita erros de Muriel e “esmaga” Belenenses SAD

O Sporting venceu o Belenenses SAD, por 8-1, neste domingo, em jogo da ronda 32 da I Liga. Com este resultado, os “leões” alimentam a ténue esperança de ainda terem para si um lugar na Liga dos Campeões (precisam de vencer nas últimas duas rondas – Tondela e FC Porto) e esperar que os “dragões” escorreguem na Madeira, frente ao Nacional. Já o Belenenses confirma a queda do sétimo para o nono lugar, nesta jornada.

No Jamor, o resultado começou a ser construído com uma “oferta” de Muriel. O guarda-redes passou a bola a Raphinha, aos 10 minutos, e o brasileiro do Sporting recebeu, puxou para o pé direito e rematou para a baliza deserta.

Aos 20 minutos, Muriel voltou a errar, derrubando Raphinha numa clara oportunidade de golo, e foi expulso.

Tudo ficou fácil para o Sporting, que marcou aos 45+1’, por Luiz Phellype, aos 65’, por Gudelj, aos 69’, por Bruno Fernandes (penálti), aos 76’, novamente pelo médio (chegou aos 31 golos e passou a ser o médio com mais golos apontados numa só época nos campeonatos europeus, ultrapassando o brasileiro Alex, que tinha feito 29 pelo Fenerbhace), aos 78’, por Bas Dost, que regressou à competição e aos golos, novamente por Bruno Fernandes a completar um hat-trick (84') e, por fim, por Doumbia (90').

Pelo meio, o Belenenses SAD ainda chegou a fazer o 2-1, por Licá, mas de pouco valeu o golo dos “azuis”.