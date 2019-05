Rui Costa fecha Volta à Romandia no segundo lugar

O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) terminou a Volta à Romandia em segundo lugar, atrás do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que repetiu o triunfo de 2018, e à frente de Geraint Thomas (Ineos).

Neste domingo, o Roglic completou os 16,8 quilómetros do contra-relógio da última etapa em 19m58s, vencendo-o, enquanto Rui Costa garantiu o segundo posto final com um sétimo lugar no “crono”.

“Ficar em sétimo no contra-relógio e em segundo na geral é bom para a moral. Bater Roglic era praticamente impossível, por isso o segundo lugar tem mais valor. Agora vou continuar a trabalhar e tentar fazer o melhor na Volta à Suíça”, afirmou Rui Costa, após a corrida.

Roglic somou o terceiro triunfo no WorldTour – já tinha ganho a Volta aos Emirados Árabes Unidos e a Tirreno-Adriático –, antes de se apresentar na Volta a Itália com o estatuto de favorito.

Roglic, além do bom momento de forma, poderá contar, no “Giro”, com um leque de rivais algo desfalcado. Egan Bernal não vai correr, tal como Alejandro Valverde.