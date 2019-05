Juventude supera experiência e Tsitsipas vence o Estoril Open

Stefanos Tsitsipas é o vencedor do Estoril Open 2019. O jovem tenista grego bateu o experiente uruguaio Pablo Cuevas, por 2-0 (6-3 e 7-6), somando o terceiro título ATP da carreira. Com este triunfo, Tsitsipas garante a subida ao nono lugar do ranking mundial.

Neste domingo, no Clube de Ténis do Estoril, o tenista de 20 anos começou por vencer o primeiro set ao número 67 do ranking, numa partida globalmente equilibrada e na qual Cuevas entrou cedo a perder: cedeu o segundo jogo de serviço e não mais conseguiu “ir buscá-lo” no resto de um set no qual se condicionou a si próprio por uma baixa percentagem de primeiros serviços (pouco mais de 50%).

O segundo parcial começou de forma semelhante. Cuevas – que voltou a oferecer ao público um par dos já habituais pontos espectaculares, com pancadas artísticas – cedeu logo o primeiro jogo de serviço, mas acabou por devolver o break quando Tsitsipas servia para fechar o 5-3. Cuevas ainda desperdiçou um set point, com 5-4 no marcador, mas Tsitsipas conseguiu salvá-lo e levar o jogo a tie-break, vencendo-o por 7-4.

Nota para o facto de este jogo ter colocado frente a frente o primeiro cabeça-de-série, Tsitsipas, e um “lucky loser”, Cuevas, que, apesar de ter perdido no qualifying, foi chamado para o quadro principal, para substituir um desistente.