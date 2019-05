Franck Ribéry deixa Bayern Munique no final da época

Franck Ribéry, um dos símbolos do Bayern Munique, irá deixar o clube alemão no final da presente temporada, depois de 12 anos ao serviço dos bávaros. O anúncio foi feito este domingo pelo clube no site oficial.

O avançado francês de 36 anos fez mais de 400 jogos pelo Bayern, conquistando 21 títulos. O palmarés de Ribéry ao serviço do clube germânico inclui oito campeonatos nacionais, a Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes.

“Quando cheguei ao Bayern, foi um sonho tornado realidade. Não não será fácil dizer adeus, mas nunca devemos esquecer-nos daquilo que conquistámos juntos”, disse o jogador francês ao site do clube.

O avançado chegou à Alemanha em 2007, vindo do Olympique de Marselha. Nestes últimos doze anos, Franck Ribéry fez 123 golos e contribuiu sobremaneira para o domínio interno dos bávaros. O momento alto no clube chegaria em 2013, ano em que o Bayern venceu o Borussia Dortmund e conquistou a Liga dos Campeões.

O francês junta-se ao holandês Arjen Robben que também deixará o Bayern no final da temporada. O clube já confirmou que irá homenagear os dois jogadores com um encontro de homenagem a ser disputado em 2020.