Bernardo Pinhal e Sérgio de A vencem Novos Talentos Ageas

Os pianistas Bernardo Pinhal e Sérgio de A são os vencedores da segunda edição do Prémio Novos Talentos Ageas 2018, cuja final decorreu durante a tarde sábado na Casa da Música, no Porto. Os músicos interpretaram em duo um tema de Witold Lutoslawski e Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, reunindo o maior número de votos do público presente na Sala Suggia.

Bernardo Pinhal começou a tocar piano aos cinco anos. Terminada a licenciatura na ESMAE - Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, no Porto, foi-lhe atribuída uma bolsa de estudos para a Escola Superior de Música Reina Sofía, em Madrid. Em 2016, concluiu o Mestrado em Performance, em Basileia, como bolseiro da Fundação Gulbenkian. Foi vencedor de vários concursos, destacando-se o Concurso Marília Rocha (2009), o Concurso Internacional do Fundão (2010) e o Concurso de Santa Cecília (2013). Obteve o 2º Prémio no Concurso Internacional de Piano de San Sebastián (2011), o prémio especial EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) e o 2º prémio no Concurso Jovens Músicos, em 2014.

Sérgio de A é licenciado pela ESMAE. É também o vencedor do Prémio Helena Sá e Costa, do Prémio Maria Campina e, mais tarde, do Prémio de Melhor Pianista Acompanhador do Concurso de Canto Rotary Club. Tem vindo a desenvolver uma actividade ecléctica como concertista, com presença em Portugal, Espanha, França, Itália, Estados Unidos e Rússia.

O Prémio Novos Talentos Ageas, uma parceria da seguradora Ageas com a Fundação Casa da Música, tem por objectivo distinguir e incentivar o trabalho de jovens músicos com idade até 35 anos, em todos os géneros musicais, nas áreas da criação, interpretação e/ou desempenho em palco, e promover projectos artísticos de reconhecida qualidade.