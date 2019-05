Próxima semana é marcada pelo regresso da chuva

Aproveite o bom tempo que se faz sentir durante o fim-de-semana, porque as temperaturas vão baixar em todo o país a partir de domingo. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva regressa na próxima semana, acompanhada de uma descida das temperaturas, mas no fim-de-semana a situação inverte-se.

No Norte do país, no Porto, a semana começa com previsão de nuvens e com as mínimas a chegarem aos 13 graus. A chuva chega a partir de terça-feira e deverá manter-se, pelo menos até quinta-feira. Na sexta-feira, a previsão é de aguaceiros com abertas. O fim-de-semana será de céu limpo, com os termómetros a poderem chegar aos 25 graus.

No Centro do país, em Coimbra, chove a partir de terça-feira e esse cenário mantém-se até quinta-feira. As máximas rondarão os 19 graus, com mínimas de 13ºC. Durante o fim-de-semana, o bom tempo deverá estar de regresso com máximas de 29 graus previstas para domingo.

Mais abaixo, em Lisboa, o início da semana começa com temperaturas mais baixas e a chuva instala-se a partir de quarta-feira, mantendo-se até sexta-feira. No fim-de-semana, o tempo melhora e há previsões de máximas a rondarem os 31ºC no domingo.

A chuva não deverá chegar ao Sul. As temperaturas mantêm-se nos 24 graus durante toda a semana, havendo a possibilidade de períodos de céu nublado ou encoberto. No fim-de-semana, a previsão é de céu limpo com máximas de 28ºC.

Na Madeira, não há previsão de chuva para a próxima semana, com registo apenas de céu pouco nublado. As temperaturas vão andar perto dos 20 graus.

Nos Açores, a semana será de chuva, com temperaturas abaixo dos 20 graus. As máximas serão de 19 ºC e as mínimas não serão inferiores a 14 graus.