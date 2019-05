Há várias mortes na praia

Se a demissão de António Costa se confirmar, morrerá na praia a ideia que era dada já como real de um governo minoritário do PS, baseado numa aliança parlamentar de esquerda, durar toda uma legislatura, mesmo que por poucos meses. Mas não é apenas essa previsão que não se realiza.

Se a demissão de António Costa se confirmar, morrerá na praia a ideia que era dada já como real de um governo minoritário do PS, baseado numa aliança parlamentar de esquerda, durar toda uma legislatura, mesmo que por poucos meses. Mas não é apenas essa previsão que não se realiza.

Há coisas concretas, palpáveis para o dia-a-dia dos portugueses que não vão ver a luz do dia no que diz respeito a processos legislativos importantes que estão na Assembleia da República. São os casos da Lei de Bases da Habitação, das alterações à legislação laboral que concretiza o acordo de Concertação Social e da Lei de Bases da Saúde.

Há coisas concretas, palpáveis para o dia-a-dia dos portugueses que não vão ver a luz do dia no que diz respeito a processos legislativos importantes que estão na Assembleia da República. São os casos da Lei de Bases da Habitação, das alterações à legislação laboral que concretiza o acordo de Concertação Social e da Lei de Bases da Saúde.

O clima de tensão e de corte relacional da aliança entre os parceiros parlamentares que suportam o Governo, sobretudo entre o Governo e o PS, de um lado, e o BE, do outro, foi crescendo nas últimas semanas e fez-se sentir em torno da Lei de Bases da Saúde. É certo que não foram estas negociações que levaram à ruptura e ao isolamento parlamentar do PS. Só que a política é feita de caminhos estreitos em que forças em contramão facilmente chocam e se despistam.

Foi visível na última semana o esforço do primeiro-ministro para salvar a revisão da Lei de Bases da Saúde. Ficou explícito no debate quinzenal, mas era já claro no artigo de opinião “Não perder a oportunidade de avançar”, que publicou no PÚBLICO de quarta-feira em resposta à carta aberta de várias personalidades do universo da esquerda, divulgada pelo PÚBLICO na terça-feira.

Nesse texto, António Costa tentava minimizar a importância dada pelo BE ao fim das parcerias público-privadas e salientava a importância de a esquerda avançar para a alteração à Lei de Bases da Saúde do Governo de Cavaco Silva, conhecida por “Lei Leonor Beleza”, que foi aprovada em 1990, pelo PSD e o CDS no Parlamento, e que abriu o sector da Saúde aos privados.

E expressava o desejo de aprovar “uma lei que reforça o papel do Estado e clarifica as relações deste com os sectores privado e social, afirmando a responsabilidade do Estado no garante e na promoção da protecção da saúde através do SNS e assumindo que a contratação de entidades terceiras é condicionada à avaliação da necessidade”. “Com esta clarificação, afastamo-nos dos princípios da concorrência entre público e privado que a direita fez aprovar em 1990 e que diluíram nos últimos anos os princípios estabelecidos na Constituição.”

Na quinta-feira, a tensão subiu com a formação da coligação negativa em torno do descongelamento da carreira dos professores. De tal forma que António Costa ameaçou virar a mesa. E fê-lo numa comunicação ao país em que afinou o discurso de campanha para legislativas antecipadas — o PS é o único partido responsável fase à necessidade de manter o equilíbrio orçamental e os compromissos com Bruxelas. António Costa lançou o estigma do despesismo — historicamente colado aos governos do PS — contra os outros partidos.

Pronto para ir a eleições, António Costa provavelmente até agradece este “favor” que PSD, CDS, PCP e BE parecem querer oferecer-lhe. Em fim de legislatura, além dos três processos legislativos (Saúde, Habitação e leis laborais) pouco mais restava ao Governo fazer a não ser arrastar-se até Outubro. Pode receber como prenda legislativas antecipadas. E ainda um guião de argumentário de campanha eleitoral que lhe assenta como uma luva para apelar ao eleitorado do centro.

Na sua comunicação ao país, António Costa tentou ainda tratar bem o PCP e o BE, considerando-os coerentes, mas atirou-se à jugular do PSD e do CDS, procurando colar-lhes o rótulo da irresponsabilidade orçamental. Não é possível adivinhar agora se a demissão de António Costa se irá verificar de facto. Uma coisa parece certa: cada vez fica mais distante uma eventual possibilidade de renovação, no futuro, da aliança parlamentar entre PS, BE, PCP e PEV.