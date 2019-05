Rui Rio finta jornalistas e atrasa comentário sobre ameaça de demissão

O PSD agendou uma reunião da sua comissão política para esta manhã no Porto, na sequência da crise política desencadeada pela ameaça de demissão do primeiro-ministro António Costa. O anúncio da reunião, que de acordo com a RTP se realizaria na sede do partido levou vários jornalistas e profissionais da comunicação social para a porta daquela estrutura, inutilmente. Afinal, o encontro estava a decorrer noutro local.

Apesar de a convocatória oficial para esta reunião, assim como a sua ordem de trabalhos, não ter sido divulgada à imprensa, as câmaras de televisão chegaram a estar montadas no interior da sede, para captar as palavras do líder social-democrata.

Não é a primeira vez que Rui Rio muda, em cima da hora, o local escolhido para uma iniciativa partidária. A apresentação da sua candidatura ao PSD, por exemplo, chegou a estar prevista para Coimbra, mas depois de a imprensa ter dado conta disso, mudou para Aveiro.

Nas actuais circunstâncias, esta finta de Rio aos jornalistas é especialmente relevante porque o líder do PSD ainda nada disse após a declaração de António Costa ao país. Mas até ao fim do dia será certamente interpelado, já que da agenda de Rui Rio consta um encontro com jovens o Yout4Europe às 17 horas. O líder do PSD mantém-se em silêncio desde a manhã de sexta-feira, quando já havia indícios de que uma ameaça de demissão estaria no horizonte do executivo. Nessa altura, Rio acusou o primeiro-ministro de estar a fazer um teatro sem consequências nenhumas. Depois disso, só uma deputada do partido comentou, oficialmente, a crise política: Margarida Mano, da comissão parlamentar de Educação e Ciência, onde na quinta-feira foi aprovada a recuperação integral do tempo de serviço congelado para os professores.

“O primeiro-ministro mentiu deliberadamente relativamente a vários pontos”, disse Margarida Mano. “É falso que o tempo todo de serviço não tivesse sido assumido pelo Governo”. A deputada garantiu ainda que esta mudança não terá qualquer impacto orçamental adicional nas contas do actual Governo.

“Os números que estão em cima da mesa são os números que estavam previstos no diploma”, assegurou a ex-ministra da Educação, acrescentando que “não há qualquer impacto financeiro” para já, uma vez que a recuperação dos restantes seis anos e meio que agora passaram a estar previstos depende de negociações entre o próximo executivo e os sindicatos.

Margarida Mano criticou ainda António Costa por “ameaçar a demissão com base num valor que não é conhecido e que dependerá no próximo Governo”. Com Lusa