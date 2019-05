Leia aqui o texto final que Rui Rio disse desconhecer e que ainda pode ser modificado

As alterações ao decreto-lei do Governo – que PCP, BE e PSD chamaram à Assembleia da República – só entram em vigor depois da votação final global (e da promulgação pelo Presidente da República) e podem ainda antes ser avocadas para votação em plenário em pontos específicos. Nesse momento, as bancadas podem mudar o sentido de voto e no limite alterar o que foi aprovado e cujo resultado final pode ser lido no documento abaixo reproduzido.

