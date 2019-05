BE não entende instabilidade política por causa de medida que não mexe no OE

A líder do BE disse este sábado que “não tem nenhum sentido” que o Governo “crie instabilidade” por uma medida sem reflexo no Orçamento do Estado de 2019 e defendeu que a política não pode ser “um jogo”.

“Não tem absolutamente nenhum sentido por uma medida que custa zero euros no Orçamento do Estado de 2019, que o que garante é a mesma reposição [de tempo de serviço congelado dos professores] que o Governo tinha prometido fazer e o que faz é abrir uma porta a futuras negociações que permitam continuar um caminho de respeitar quem trabalha, sirva para que de repente o Governo crie instabilidade”, afirmou Catarina Martins, num almoço que juntou cerca de 150 apoiantes em Vila Nova de Famalicão.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, acusou a oposição de “brincar com o fogo” ao aprovar na especialidade, no parlamento, a recuperação do tempo total de serviço dos professores no período em que houve congelamento de progressões.

Para Catarina Martins, “a política não pode ser um jogo, tem que ser responsabilidade”, acrescentando: “E nós temos tanto para fazer”. Lembrando o estatuto do cuidador, aumento do salário mínimo, melhorias no Serviço Nacional de Saúde, a coordenadora bloquista afirmou que “desistir desse caminho é desistir de melhorar condições de vida das pessoas”, considerando que isso seria “absolutamente irresponsável”.

Catarina Martins reforçou que a medida aprovada na Assembleia da República de repor na integra a carreira dos docentes, com o voto contra do PS, não vão “abrir nenhum caixa de Pandora”, explicando que “está garantido exactamente o mesmo tempo que o Governo já tinha dito que daria [à recuperação de tempo de serviço congelado], nem mais nem menos”.

Sobre as eleições europeias, Catarina Martins lembrou alguns dos temas bandeira do BE, como o ambiente, saúde, e o combate ao crime económico. O discurso sobre as eleições de dia 26 de Maio ficou a cargo da cabeça de lista do BE, Marisa Matias, que destacou a importância do voto.

“Estamos numa das eleições mais importante das nossas vidas, mas invariavelmente são tratadas como se não tivessem importância nenhuma”. Marisa Matias deixou ainda uma garantia: “Não temos duas caras duas, posições [uma em Portugal, outra em Bruxelas], apenas um comportamento eleitoralista, não temos nunca um comportamento eleitoralista”, disse.