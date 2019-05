A positiva coligação negativa

Já não há paciência para o enredo da recuperação integral da contagem do tempo de serviço dos professores e das progressões na carreira. Afinal, a coligação negativa é positiva para lançar achas para a fogueira. Tudo vai ficar em águas de bacalhau quando o Presidente da República exercer o veto político ou declarar a norma inconstitucional. O que não é normal é sectores do PS acenarem com eleições antecipadas. Só com a criação de factos políticos é que os partidos sobrevivem. António Costa perdoará a traição do BE e do PCP? ”Quem não sabe perdoar, só sabe coisas pequenas”, escreveu Valter Hugo Mãe.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O crime não deve compensar

Na nossa República, é o poder legislativo que aprova ou determina orientações governamentais, não o contrário, dando seu aval ou não às propostas vindas do Governo. A Assembleia da República é constituída pelos representantes do povo, como tal o que nela é aprovado é a vontade do povo expressa, não interessando se ideais antagónicos se unam ou não para a aprovação duma directiva ou lei, a ser executada pelo poder executivo.

Aliás, não é estranho, nem nunca será, que, por defesa de qualquer ideal, crentes e ateus se unam para defender e aprovar o que, por maioria ou unanimidade, acham correcto, neste caso a reposição do tempo de serviço espoliado ao funcionalismo público, neste caso o dos professores. Jamais se pode negar, a quem trabalha, o seu tempo de serviço prestado a terceiros. Ponto. Roubaram tempo de serviço aos professores e a outros, mas chegou a altura de repor a contagem e cuidar de ressarcir os danos financeiros causados. Claro que não é de um dia para o outro, mas sim um caminho a percorrer até que as contas fiquem regularizadas.

Por mim, acho bem que ideais políticos contrários se unam, por reconhecerem, defenderem um bem maior e impor a regularização de injustiças praticadas. Se o Parlamento assim o determinar, assim o Governo deve executar. Se não for este que seja outro.

Silvino Figueiredo, Gondomar

O peso dos professores

Torna-se no mínimo espantoso, para não pensar noutros termos muito mais arrebatadores, como num ano com várias eleições a união táctica de Assunção Cristas, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins e Rui Rio, é feita contra António Costa e o Governo, utilizando para tal os professores, que têm um peso eleitoral importante.

Como é possível PSD e CDS, que quando foram Governo “tiraram” dinheiro aos professores agora, os mesmos CDS e PSD, “querem” dar esse mesmo dinheiro aos professores? E assim, seja à esquerda, seja à direita, os “professores” estão a ser adocicados por todos, só por facultarem votos. E, se BE e PCP têm sido concordantes consigo mesmo, o PSD e o CDS fazem uma ginástica surpreendente, que não seria de esperar, mas o “voto” e a angústia de não ser “poder” vale tudo. A questão dos professores está a dar origem a uma deplorável encenação para aliciar a docência com o objectivo de ter mais votos. Esta é a nossa politiquice caseira. É pena.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto