Com rituais antigos e uma coroa de sete quilos Maha Vajiralongkorn foi coroado rei da Tailândia

O primeiro dia da coroação do novo rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, foi repleto de rituais antigos budistas e brâmanes, trajes elaborados e objectos brilhantes. A coroa tem sete quilos.

​O rei Maha, de 66 anos, que é o décimo do país, foi purificado com água sagrada, foi ungido, coroado e foram-lhe entregues os objectos que são o símbolo da soberania.

A cerimónia teve lugar na sala do trono do Grande Palácio em Bangkok depois de um longo período de luto pelo sue pai, o rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em Outubro de 2016 e que reinou 70 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao rei juntou-se depois a rainha Suthida, depois do anúncio surpresa do casamento três dias ante da coroação. Foi o quarto casamento do rei.

Como é tradição, depois de coroado o rei fez uma declaração a marcar o tom do seu reinado. “Vou dar continuidade, preservar e fazer crescer o legado real e vou reinar com justiça para benefício e felicidade eterna do povo”, disse.

A coroação tem lugar num período de incerteza política na Tailândia, com os militares e a oposição a batalharem para formar o novo governo.