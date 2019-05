Avião com 143 pessoas a bordo cai em rio, mas todos sobreviveram

Um avião comercial amarou num rio na noite desta sexta-feira perto da cidade norte-americana de Jacksonville, na Florida, depois de ter falhado a aterragem. Não houve qualquer registo de mortos no Boeing 737 que tinha partido de Guantánamo, em Cuba. Os relatos iniciais apontavam para um número a rondar os 160 passageiros, mas uma contagem feita após as operações de salvamento diz que eram 143 pessoas (136 passageiros e sete membros da tripulação) a bordo da aeronave que se dirigia até à base militar de Jacksonville, na Florida.

O avião foi encontrado no rio St. Johns em águas rasas e não estava submerso. De acordo com os relatos das autoridades locais, 21 pessoas foram transportadas para hospitais da zona com ferimentos ligeiros, não havendo registo de feridos graves.

Cherly Borman, uma das passageiras a bordo da aeronave, disse à CNN que o voo tinha partido com mais de quatro horas de atraso e que a amaragem foi feita debaixo de trovoada. “Descemos e o avião atingiu o chão e ressaltou. Era claro que o piloto não tinha controlo total sob a aeronave. Estávamos na água e não conseguíamos dizer onde estávamos, se era num rio ou num oceano”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Não houve registo de vítimas mortais ou feridos graves SOCIAL MEDIA / REUTERS

De acordo com o New York Times, o voo era operado pela Miami Air International, companhia aérea responsável por assegurar a ligação entre a base de Guantánamo e as bases navais de Jacksonville, na Flórida, e Norfolk, na Virginia.

Não são ainda conhecidas as razões que levaram à queda do avião. A Boeing revelou estar a investigar o incidente, tal como a National Transportation Safety Board, a agência norte-americana responsável pela investigação de desastres aéreos, que já abriu um inquérito sobre esta amaragem.