A navegar pelo colar de pérolas do Golfo

O sal teima em manter-nos à tona, mesmo quando tentamos mergulhar um pouco mais fundo, e a corrente parece querer arrastar-nos com ela, como que num convite a deixarmo-nos levar. A tentação é difícil de resistir: rodeados por picos de montanhas, que nos parecem totalmente despidas de vida — ainda que resistam por aqui aldeias de gente que teima em fincar pé mesmo que a natureza não lhe seja prazenteira —, depressa abraçamos o pulsar que vem do mar, com hordas de cintilantes medusas e vários golfinhos decididos a fazer-nos companhia. Ora vem um, ora outro. Ora chegam em dupla, com uma pequena cria a fazer malabarismos em volta da mãe, saltando por cima desta e desaparecendo sob a mesma. Abdullah, o guia omanita que nos acompanha, bate palmas e emite sons que os golfinhos parecem reconhecer e, para nosso encanto, os animais não desistem de bailar à nossa velocidade, num momento de um lado, a seguir do outro, obrigando-nos também a uma dança ao som de uns exclamares entre o espanto e o deleite.

