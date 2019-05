No Capim Limão faz-se “comida para massajar a alma”

Lemos, num texto de apresentação, que o Capim Limão quer fazer “comida para deixar os clientes felizes” e parece-nos frase feita para estratégia de marketing. Mas somos obrigados a deixar cair o preconceito depois de conhecer a brasileira Cláudia Mello e o marido, Jorge Macedo, português nascido em Moçambique, que trocaram o Rio de Janeiro por Lisboa e a moda pela restauração.

Quando Cláudia deixa de percorrer a sala, de auricular no ouvido, a coordenar o serviço de almoço e se senta à nossa mesa a contar o que os trouxe até aqui, percebemos que é genuína essa ideia de que aqui a comida ambiciona – a expressão é dela – “massajar a alma”.

Foto Salada de lentilhas e beterraba com sour cream e pesto Paulo Barata

Não que ela saiba cozinhar – Jorge, sim, faz bons jantares para os amigos em casa, mas nada disso é suficiente para abrir um restaurante. O que permitiu que o Capim Limão nascesse, há exactamente um mês, próximo de Picoas, em Lisboa, foi o feliz encontro entre Cláudia e Jorge, por um lado, e, pelo outro, Ricardo Vieira Gonçalves, mais conhecido como Doca, chef brasileiro de 32 anos, a viver em Lisboa há um, que trabalhou no carioca Olympe, de Claude e Thomas Troisgros, e, recentemente, no lisboeta Mini Bar, de José Avillez.

Inicialmente, Cláudia e Jorge tinham planeado abrir um café. Ou melhor, se quisermos ser mesmo rigorosos, Cláudia tinha pensado fazer algo com comida – quanto a Jorge, tinha pensado continuar a viver no Rio de Janeiro e manter-se no mundo da moda. Mas Cláudia convenceu-o de que a situação já não era sustentável. “O Rio está num momento muito triste”, explica, “e eu comecei a repensar a vida toda, nós trabalhávamos 14 horas por dia para acumular bens, pensando em deixar para os nossos filhos, sair à noite era um pânico.” Quis uma vida mais calma, numa cidade onde a segurança não fosse uma preocupação diária.

Mudaram-se para Lisboa e começaram a procurar um espaço para o café. Acabaram por encontrar este, na Rua Sousa Martins, dividido entre uma sala em cima, ampla, onde agora funciona o restaurante, e outra em baixo, que pode ser de apoio ou servir para eventos. Depois do encontro com Doca, acreditaram que era possível fazer algo mais ambicioso e começaram a trabalhar na carta. O papel de Cláudia é, um pouco como tinha quando trabalhava com moda, “respeitar a criação” e ir enquadrando. Das muitas experiências que fizeram em casa, saiu a carta do Capim Limão – curta, simples, em que (essa era uma das preocupações de Cláudia) os nomes dos pratos correspondem exactamente ao que eles trazem.

Foto A sala do Capim Limão Paulo Barata

Doca, que prefere “cozinhar sem receita”, sonha fazer pão mas de momento ainda não há condições para isso, pelo que o couvert apresenta pão da padaria artesanal lisboeta Gleba e, como no dia em que a Fugas visitou, pão de queijo (noutros dias pode haver opções diferentes). Nas entradas encontramos, por exemplo, polenta com ovo escalfado e cogumelos (8€); brandade de bacalhau (11€), num tachinho, coberta com panko; ceviche de peixe branco, batata-doce e quinoa crocante (11,80€).

Há, depois, quatro propostas de saladas, entre as quais uma de lentilhas, beterraba, pêra cozida, sour cream e pesto de hortelã. Para prato principal, Doca fez um risotto de mozarela de búfala, tomate cereja e manjericão (11,80€); cachaço de porco assado, lentilhas, legumes e farofa de panko (11,80€), sendo esta a parte do porco que mais gosta de trabalhar, como nos explica; um frango com quinoa, legumes grelhados e chutney de tomate e pimenta-de-caiena (11,90€), um prato que criou uma noite para os amigos “com o que tinha no frigorífico” e que é muito mais interessante e saboroso do que se poderia esperar lendo a descrição dos ingredientes; tortiglioni com molho de tomate, cogumelos e ervas frescas (12,90€); moquequinha de peixe com arroz branco e farofa de dendê (14,90€), aqui com a influência brasileira a mostrar-se num espaço que não quer ser identificado como de comida brasileira; e, por fim, um clássico filet mignon com batata gratin e molho de vinho tinto (18,50€).

Polenta, ovos escalfados e cogumelos Paulo Barata Frango com legumes e chutney de tomate e pimenta-caiena Paulo Barata Cachaço de porco assado com lentilhas e legumes Paulo Barata Crumble de pera com creme inglês e avelãs caramelizadas Paulo Barata Fotogaleria Paulo Barata

Também as sobremesas (todas a 5,80€) são criações de Doca, do doce de banana com amendoim crocante, creme de canela e merengue, inspirado por um doce de banana que a avó fazia quando ele era pequeno, ao cheesecake cozido com crumble de cacau, frutos vermelhos e zest de laranja, passando pelo bolo mole de chocolate com morangos e chantilly (uma versão do clássico petit gateâu) ou o crumble de pêra com avelãs caramelizadas e creme inglês, “para dar a francesada”, diz Doca, com um sorriso.

A ideia, conclui Cláudia – e o ambiente alegre, luminoso, de cores claras, pretende reforçar isso – é que “a comida sobressaia” e que este não seja um sítio em que, como acontece muitas vezes, “a gente saia sem nem lembrar o que comeu”. Olhando a carta, podem parecer propostas muito simples, mas “a surpresa tem que vir no prato e a sofisticação tem que surgir muito subtilmente”. O importante é que “a comida abrace o ambiente” – e, claro, nos massaje a alma.

Capim Limão Rua Sousa Martins, 15B, Lisboa Horário: de 2ª a 6ª das 12h às 21h,

sábados das 12h às 15h30. Encerra aos domingos.