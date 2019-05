Governo quer partilhar royalties mineiros com as câmaras

O Governo tenciona passar a partilhar com as autarquias os royalties da exploração mineira, disse ao PÚBLICO o Secretário de Estado de Energia, João Galamba. Esta medida consta de um despacho que o governante assinou no final de Abril e no qual afirmou as orientações genéricas para medidas de reforço de protecção ambiental, que devem ser aplicadas não só às áreas para exploração de lítio a levar a concurso mas também a todos os pedidos de prospecção e pesquisa que vão começar a ser analisados pelos serviços da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

