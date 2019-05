Wolves” terminam com o sonho de Marco Silva

O Wolverhampton venceu o Fulham, neste sábado, por 1-0, em jogo da ronda 37 da Liga inglesa. Com este triunfo, a equipa de Nuno Espírito Santo não “treme” perante a vitória do Everton, nesta sexta-feira, e garante que a formação de Marco Silva já não pode sonhar com o sétimo lugar.

Além de “chutarem” o Everton, os “wolves” estão bem agarrados à sétima posição: só dois triunfos do Leicester (na segunda-feira e na última jornada), aliados a uma escorregadela do Wolverhampton, tirarão o sétimo posto – o primeiro a seguir aos “big 6” – à equipa mais portuguesa de Inglaterra.

Neste sábado, no Molineux, o resultado foi feito pelo belga Dendoncker, aos 75 minutos, finalizando, de primeira, sem deixar a bola cair, um cruzamento de Doherty.

Patrício, Neves, Moutinho e Jota foram titulares, sendo que Rúben Vinagre entrou na segunda parte.