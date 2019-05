Tsitsipas é o primeiro finalista do Estoril Open

Stefanos Tsitsipas, número 10 do ranking mundial, garantiu o primeiro bilhete para a final do Estoril Open. Neste sábado, no court central do Clube de Ténis do Estoril, o grego bateu o belga David Goffin, por 2-1 (3-6, 6-4 e 6-4).

O jogo foi globalmente equilibrado - o número de winners e erros não forçados atestam-no -, mas até começou por cair para o lado do belga (número 25 do ranking mundial), que quebrou logo o terceiro jogo de serviço de Tsitsipas, que não mais conseguiu “ir buscar” um set fechado por 6-3.

A segunda partida teve contornos bizarros: Goffin perdeu os seus primeiros quatro jogos de serviço, conseguindo manter o parcial equilibrado apenas fruto de um também pouco seguro Tsitsipas, que cedeu três dos seus serviços. O grego acabou por falhar menos, vencendo o parcial por 6-4, num último jogo ganho nas vantagens.

A terceira partida, decisiva, trouxe uma maior estabilidade de ambos os jogadores nos seus jogos de serviço, com Goffin a desperdiçar, na parte final do set, dois pontos para fazer o 5-4 a seu favor. Aproveitou Tsitsipas, que venceu o jogo e serviu para fechar a partida por 2-1, dando-se ao “luxo” de ainda desperdiçar um match point.

Tsitsipas fica, agora, à espera do duelo desta tarde entre Davidovich Fokina e Pablo Cuevas. Caso vença a final de domingo, subirá a número 9 do ranking mundial.