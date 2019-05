Tempo modesto de Miguel Oliveira numa qualificação histórica

O português Miguel Oliveira (KTM) vai partir do 22.º lugar para o Grande Prémio de Jerez em Moto GP, depois de ter somado o segundo pior tempo na qualificação deste sábado.

O piloto de Almada fez um tempo modesto, ainda que tenha conseguido superar o colega de equipa, Hafizh Syarhin, que fez o pior registo da sessão.

“Foi um dia complicado, apesar de termos conseguido ser muito mais rápidos do que ontem. Na qualificação não conseguimos igualar o melhor tempo do FP3, o que foi um pouco decepcionante. Não foi o melhor dos fins-de-semana, até agora”, reconheceu o português, que neste sábado renovou o seu contrato com a KTM até 2020, após uma qualificação histórica.

É que a “pole position” caiu para Fabio Quartararo (Yamaha), que se tornou o mais jovem de sempre – 20 anos – a vencer uma sessão de qualificação. O tempo do piloto francês (1m36,880s) foi, ainda, o novo recorde o circuito, algo já esperado: a mudança no asfalto da pista de Jerez levou a que os tempos baixassem, com os 16 melhores pilotos a rodarem abaixo do anterior recorde do circuito, que pertencia a Cal Crutchlow.

Na segunda posição partirá Franco Morbidelli (Yamaha), à frente de Marc Márquez (Honda), numa grelha de tempos que evidencia o mau fim-de-semana de Valentino Rossi, que vai sair do 13.º lugar.

Nota, ainda, para a ausência de Andrea Iannone (Asprilia), que não participou na qualificação depois de ter sofrido uma queda na quarta sessão de treinos livres. A presença na corrida está dúvida.