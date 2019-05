Marítimo vence Sp. Braga e garante permanência

O Marítimo garantiu neste sábado a permanência na I Liga após vencer no Funchal o Sp. Braga, por 1-0. Num jogo onde os madeirenses jogaram mais de 50 minutos reduzidos a dez jogadores, Rodrigo Pinho, já perto do final, fez o golo que assegurou a vitória da equipa de Petit e que deixa os bracarenses sem hipóteses de chegarem ao terceiro lugar.

O resultado não reflecte o domínio do Sp. Braga durante toda a partida, mas premeia a forma inteligente como o Marítimo soube defender-se em inferioridade numérica e aproveitar o erro do adversário.

Os minhotos, que precisam de vencer para continuar na luta com o Sporting pelo terceiro lugar, entraram melhor na partida e assumiram por completo o domínio do jogo após a expulsão do avançado Getterson, aos 38 minutos: o avançado brasileiro viu o cartão de vermelho directo após uma entrada muito dura sobre Pablo.

Com mais um jogador em campo, o Sp. Braga instalou-se no meio-campo dos madeirenses, mas Dyego Sousa, Paulinho e Wilson Eduardo não conseguiram ultrapassar a defesa adversária e perto do final foi o Marítimo que marcou: após um contra-ataque que começou ainda na área dos funchalenses, Rodrigo Pinho aproveitou um erro de Palhinha e bateu Tiago Sá.

Com esta vitória, o Marítimo passa a somar 39 pontos e garante a manutenção na I Liga, enquanto o Sp. Braga continua a seis pontos do Sporting e vai terminar o campeonato na quarta posição.