O goleador sem prazo de validade

Marcar golos no campeonato francês tem sido a vida de Souleymane Camara nas últimas duas décadas. Ele nunca se distinguiu por ser um goleador prolífico – na temporada mais produtiva da sua carreira apontou 10 golos nesta competição – mas tem sabido resistir ao tempo. O veterano futebolista do Montpellier fez história ao tornar-se no primeiro a deixar a sua marca goleadora em 15 temporadas distintas da Ligue 1 no século XXI, o que demonstra a longevidade deste ex-internacional senegalês. E, aos 36 anos, Camara ainda não pensa em parar.

