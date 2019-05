Dortmund vacila e Bayern pode ser campeão na próxima jornada

O Bayern de Munique pode ser campeão alemão na próxima jornada. A equipa de Renato Sanches – não saiu do banco – venceu o Hanôver, por 3-1, neste sábado, e aproveitou a “escorregadela” do Borussia Dortmund para aumentar a diferença entre as equipas para quatro pontos, com seis ainda em disputa.

Em Munique, Lewandowski fez o primeiro, aos 27 minutos, antes de Goretzka ampliar, aos 40’. Jonathas reduziu de penálti, na segunda parte, mas Ribéry descansou a equipa de Niko Kovac já perto do apito final.

Festejou o Bayern na Allianz Arena, primeiro, e festejou mais tarde, em casa. É que o Borussia Dortmund vacilou na visita a Bremen e cedeu ao Werder um empate a dois golos.

A equipa de Raphaël Guerreiro (titular) saiu na frente – golos de Pulisic e Alcácer –, mas permitiu a Mohwald e ao “velhinho” Pizarro fazerem uma igualdade que poderá deixar o Dortmund fora do título na próxima ronda.