Benfica reencontra adversário que “inventou” Bruno Lage

2 de Janeiro de 2019. O Benfica visitou Portimão, perdeu por 2-0 e Rui Vitória foi despedido. Foi nesse dia que o Benfica “inventou” Bruno Lage e, por extensão, “criou” o regresso da equipa à luta pelo título, recuperando uma desvantagem de sete pontos. Neste sábado, há reencontro entre lisboetas e algarvios, no Estádio da Luz (18h), num jogo de “tolerância zero” para ambas as equipas.

Para o Benfica, a “tolerância zero” significa a obrigatoriedade de ultrapassar, em casa, um adversário que não está em bom momento (o Portimonense venceu apenas dois dos últimos 13 jogos), garantindo que a recepção do FC Porto ao Desp. Aves não belisca a liderança dos “encarnados” na tabela. Para o Portimonense, pontuar neste jogo pode ser o suficiente para encarar as duas rondas finais com maior tranquilidade na luta pela permanência.

Olhando para o relvado, o “ouro” deste jogo, para o Benfica, é fácil de identificar: para além do evidente poderio ofensivo, pela velocidade, criatividade e “killer instinct” de vários jogadores do ataque, os “encarnados” poderão aproveitar uma arma que, por um lado, lhes tem valido muitos golos e que, por outro, tem sido uma dor de cabeça para António Folha. Falamos das bolas paradas, capítulo no qual o Benfica é a segunda equipa mais forte da Liga, com 18 golos marcados, e na qual o Portimonense é a mais castigada, com 18 golos sofridos.

O Portimonense ocupa o 12.º lugar, está em plena luta pela permanência – algo que, a dada altura, pareceu mais do que garantido –, e jogar fora tem sido um suplício para os algarvios, que pouco marcam longe de Portimão e pouco ganham, também.

Estes dados não dão “descanso” particular a Bruno Lage que, na antevisão da partida, fez questão de lembrar que o Portimonense “não está numa situação difícil, mas precisa de pontos para garantir a manutenção”.

Para os algarvios, a estratégia deverá passar por defender de forma coesa – ainda que a equipa raramente se coloque “dentro da caixinha”, com “autocarro” –, adiando ao máximo o desbloquear da partida por parte do Benfica. Tudo isto com noção de que os “encarnados” não costumam “desesperar”, sendo a equipa que mais marca nos últimos 15 minutos dos jogos.

Do lado do Benfica, Bruno Lage não terá Rúben Dias, castigado, sendo que o técnico encarnado revelou, em conferência de imprensa, que “o capitão Jardel vai entrar e jogar com o Ferro”.

Nos visitantes, Folha garantiu que vai à Luz para pontuar e nem é pelas dificuldades na tabela, dado que, mesmo com a permanência garantida, o Portimonense iria sempre com o objectivo de “tentar fazer o maior número de pontos possível, porque é assim que se tem de andar no futebol”.