Novo single de Madonna homenageia vítimas da violência armada nos EUA

Madonna divulgou mais uma música do seu novo álbum, Madame X. O novo tema, I Rise, fala sobre a violência armada nos Estados Unidos e recorre a um sample da voz de Emma González, uma das sobreviventes do tiroteio do liceu Stoneman Douglas, em Portland, no estado da Florida, em 2018.

Numa declaração, a cantora afirma que escreveu I Rise como uma forma de dar voz “a todas as pessoas marginalizadas que sentem que não tiveram uma oportunidade de dizerem o que pensam”. “Este ano é o 50.º aniversário do Pride e espero que esta canção encoraje toda a gente a ser quem é, a dizer o que pensa e a amar-se”, disse.

O novo álbum de Madonna chega às lojas a 14 de Junho e inclui colaborações com Quavo, Swae Lee e Annita. A cantora que vive em Lisboa actuou nos Billboard Music Awards deste ano e cantou Medellín em dueto com Maluma, uma das faixas incluídas no seu último álbum.