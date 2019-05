Jogos com fronteiras: como o sector cultural se está a preparar para o “Brexit”

Quase três anos depois do referendo que deu a vitória ao “leave”, o “Brexit” permanece uma incógnita mas é já declaradamente um factor de instabilidade no sector cultural. Num país dividido entre a vontade de sair e a vontade de ficar na União Europeia (UE), grande parte do tecido das indústrias criativas já se manifestou contra o “Brexit”: os músicos temem problemas nas digressões, o teatro e a dança preparam-se para ver o seu mundo encolher, o cinema e a TV receiam perder técnicos ou filmagens. O Reino Unido, descreve o dramaturgo e encenador Tim Etchells, tornou-se uma “ilha-prisão” – uma “atmosfera muito difícil para o internacionalismo”, resume ao PÚBLICO o director artístico Kris Nelson. “Que direitos terei eu?”, questiona-se o artista português Xavier de Sousa, há 14 anos a viver em Inglaterra.

