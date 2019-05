Presidente da CCDR Centro e ex-marido absolvidos de difamação e denúncia caluniosa

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, e o ex-marido, Luís Filipe Borrego, foram absolvidos nesta sexta-feira no processo em que estavam acusados de co-autoria de difamação e denúncia caluniosa do antecessor da responsável, Pedro Saraiva, que presidiu à CCDRC entre 2012 e 2014.

Entre 2013 e 2014, várias entidades receberam cartas anónimas, entre as quais o primeiro-ministro, vários ministros, o procurador-geral da República e o director da Polícia Judiciária de Coimbra, mas também a membros da própria CCDRC, a denunciar que Saraiva favoreceria empresas “amigas”.

Na leitura de sentença, a juiz do Tribunal de Coimbra invocou o princípio in dubio pro reo, explicando que existe uma “dúvida razoável” quanto à autoria dos factos dos quais os dois arguidos estavam acusados.