Festa de hipocrisia no Parlamento

Está tudo no patético tweet do CDS de quinta-feira à noite: “Não é verdade que o CDS tenha hoje aprovado o pagamento de tempo integral dos professores. Essa proposta foi chumbada com o nosso voto. Aprovou-se apenas o princípio de que os professores terão direito à contagem integral do tempo congelado mediante negociação com o Governo.” Quase três décadas após o clássico “fumei mas não inalei”, o Parlamento português acaba de inventar o “descongela mas não consome”.

