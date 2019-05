PSD propõe alterações à lei que define nova orgânica da protecção civil

O PSD vai pedir nesta sexta-feira a apreciação parlamentar do decreto-lei publicado em Diário da República a 1 de Abril de 2019 com a nova orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). Os sociais-democratas entendem que o modelo previsto na nova definição da estrutura operacional “consagra uma incoerência territorial entre os agentes do sistema de protecção civil totalmente dissonante com a Lei de Bases da Protecção Civil” e pretendem fazer alterações à lei.

“Na ausência de uma referência constitucional expressa relativamente ao sistema de protecção civil, é na Lei de Bases da Protecção Civil, que não foi alterada, que está prevista a organização do sistema, organizado numa dimensão nacional, regional, distrital e municipal. A alteração agora aprovada amputa a lógica distrital prevista na Lei de Bases e há muito consolidada entre os agentes operacionais”, diz o documento a que o PÚBLICO teve acesso e que tem como primeiro assinante o líder da bancada parlamentar, Fernando Negrão.

Os deputados do PSD afirmam ainda que a nova lei orgânica, “ao prever na sua organização vinte e três comandos sub-regionais de emergência e protecção civil, cuja circunscrição territorial corresponde ao território das entidades intermunicipais, fere assim os princípios doutrinários que estão plasmados na lei de bases da protecção civil”. A lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), nova designação da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), cria cinco comandos regionais e 23 sub-regionais de emergência e protecção civil em vez dos actuais comandos distritais de operações e socorro (CDOS).

“Salientamos aqui a posição bastante crítica do ‘Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais’, estrutura independente criada pela Assembleia da República, que na sua quarta nota informativa, bem como na audição realizada na Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, destacou a falta de coerência territorial desta reforma e as dificuldades que isso acrescenta ao sistema de protecção civil”, acrescentam.

O deputado Duarte Marques, que também subscreve o texto, afirmou ao PÚBLICO que o PSD “não pode permitir” que a lei “viole desta maneira a própria lei de bases do sistema.”

“Não podemos também permitir que esta alteração da estrutura territorial não seja coerente com os restantes parceiros do sistema. Que o desmantelamento da estrutura distrital e a sua reorganização em função das CIM [comunidades intermunicipais] obedeça a um critério de acesso a fundos comunitários e não por uma razão de eficiência do sistema de segurança - o que é inaceitável e irresponsável”, acrescenta.

“Temos a profunda convicção de que esta posição do PSD coincide com a opinião dos melhores especialistas do país, dos operacionais e de quem conhece bem o sistema. Mas coincide, sobretudo, com o interesse da população. Na sua postura habitualmente arrogante, o Governo está mais uma vez isolado nesta matéria”, diz ainda Duarte Marques.