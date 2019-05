Governo pode revogar lei da Assembleia, cenário de eleições antecipadas “não faz sentido”

O cenário de crise política que parece estar em cima da mesa pode não passar disso mesmo: uma aparência sem substância. Isto porque as hipóteses jurídicas e políticas para a resolução do imbróglio criado pela coligação negativa (PSD, CDS, BE e PCP) que aprovou a recuperação do tempo integral de serviço dos professores, conduzem todas ao mesmo desfecho: a manutenção das legislativas a 6 de Outubro.

Com ou sem demissão do Governo, com ou sem dissolução da Assembleia da República, seja qual for o cenário, os calendários eleitorais deverão manter-se, como já vamos ver em pormenor com a ajuda do constitucionalista Jorge Reis Novais. Este antigo assessor jurídico do Presidente Jorge Sampaio considera que seria absurdo antecipar eleições a cinco meses das legislativas, porque mesmo no cenário mais apertado, não poderiam acontecer senão em Agosto ou Setembro. E nenhum agente político tem interesse em marcar eleições para a época de férias, fazendo subir ainda mais a abstenção por causa de algumas semanas.

Mas antes disso, há muitas outras possibilidades de acção em relação ao diploma que está na base de tudo: a contagem do tempo integral dos professores para efeitos de promoção na carreira. Primeiro, porque ainda só foi votado na especialidade, faltando a votação final global que ainda nem sequer tem data marcada (deverá acontecer antes de o Parlamento suspendeu os trabalhos por causa da campanha eleitoral, a 15 de Maio). Depois, para ter força de lei, é preciso que o Presidente a promulgue e entre em vigor.

Jorge Reis Novais, constitucionalista

Ora, é aqui que o executivo tem margem de manobra, afirma Jorge Reis Novais ao PÚBLICO: o Governo pode ainda legislar em sentido contrário ao que fez a Assembleia da República e assim revogar a decisão dos partidos. “Trata-se de uma matéria de competência concorrencial, em que tanto o Governo como o Parlamento podem legislar, e por isso é que não há inconstitucionalidade. Logo, o Governo pode aprovar outro diploma que contrarie este”, explica o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de Lisboa.

Aí, a questão é saber como actua o Presidente da República. “Se o Presidente promulgar a lei que for aprovada no Parlamento, como é que vai reagir se o Governo a revogar ou o alterar substancialmente?”, questiona Reis Novais. Este é um cenário que afirma já ter acontecido algumas vezes com outros Presidentes, inclusive durante o mandato de Jorge Sampaio, de que este constitucionalista foi assessor jurídico.

“O Presidente estaria aberto a promulgar uma coisa e o seu contrário? Isso já aconteceu várias vezes”, afirma Reis Novais, dizendo ainda que terá de ser Marcelo Rebelo de Sousa a pôr um ponto final a uma possibilidade que se pode repetir – pois o Parlamento poderá sempre voltar a pedir a apreciação do diploma do Governo “e assim sucessivamente”.

Por outro lado, acrescenta o constitucionalista, este diploma levanta problemas complicados porque há as outras profissões com carreiras especiais que vão reivindicar o mesmo tratamento. “Como é que o Presidente reage a este diploma? Se o Presidente promulga este diploma ignorando todas as consequências, o que é que faria se o Governo, a seguir, alterasse o diploma da Assembleia da República? O Presidente tem aqui um papel fundamental nesta crise”, conclui.

Demissão pode não ser aceite

Quanto aos cenários de crise política, Reis Novais lembra que, mesmo que o primeiro-ministro peça a demissão, ela pode não ser aceite. Os cenários são estes: se o Presidente aceita a demissão, o Governo a partir dessa altura fica em gestão, mas isso não significa que logo a seguir tenha de haver um novo Governo. “O Presidente faria um juízo se, havendo eleições em Outubro, se justificaria ou não a nomeação de um novo Governo. A hipótese de o Presidente não aceitar a demissão também é possível, tendo em conta o tempo que falta para as eleições, e nesse caso o Governo mantém-se em funções plenas”, explica o professor.

Em qualquer circunstância, com ou sem pedido de demissão do primeiro-ministro, o Presidente da República podia sempre considerar a hipótese de dissolução da Assembleia da República. Mas também não faria sentido fazê-lo a cinco meses das eleições legislativas. “Poderia teoricamente fazê-lo, mas não tem sentido”, acrescenta.

Para dissolver a Assembleia, o Presidente tem primeiro de convocar o Conselho de Estado e ouvir os partidos. Tudo isto demoraria o seu tempo. Entretanto, o país está em campanha eleitoral para as eleições europeias: “Por razões políticas não convinha, a três semanas das eleições europeias, estar a concentrar tudo” e desencadear uma crise política, diz Jorge Reis Novais. Não convinha, mas o Presidente podia fazê-lo, ressalva.

E se o fizesse, ainda assim as eleições legislativas teriam de ser marcadas com um mínimo de 60 dias de antecedência. Se o Presidente as quisesse marcar logo após de ouvir os partidos e o Conselho de Estado, ainda assim não o conseguiria fazer antes do fim de Maio, depois das europeias. Ora, os 60 dias constitucionais empurrariam as legislativas para, na melhor das hipóteses, fins de Julho. Só que eleições em pleno Verão é algo que nenhum partido ou agente político deseja. E fazê-las em Setembro seria absurdo, pois estaria a antecipar-se duas ou três semanas, o que não faz sentido.

“Por isso, o cenário da dissolução está completamente posto fora de equação”, conclui Jorge Reis Novais. Ou seja, mesmo que o Governo caia e o Parlamento seja dissolvido, todos se irão manter em funções até à data já marcada para as eleições legislativas: 6 de Outubro.