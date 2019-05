Carlos César abre porta à demissão do Governo por causa dos professores

Carlos César abre a porta a uma eventual decisão do Governo se demitir na sequência aprovação pelo conjunto da oposição quinta-feira no Parlamento do descongelamento integral do tempo de serviço dos professores. Em declarações ao PÚBLICO, o presidente do PS que é também líder parlamentar afirmou: “É legítimo pensar-se que o PS não pode assumir responsabilidades de governo quando entende que as políticas a que fica obrigado tornam essa gestão insustentável.”

