Ser Voluntário … na APPACDM de Lisboa

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área Geográfica: Lisboa, Almada e Cascais

Tema: Pessoas com deficiência

A APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) de Lisboa é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que procura, desde a sua génese, dar resposta às necessidades, potencialidades e expectativas das pessoas com deficiência intelectual e incapacidade e das suas famílias.

Assim, a Missão da APPACDM passa por promover a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade na sociedade, com qualidade de vida, no respeito pelos princípios que consagram o direito ao exercício de plena cidadania.

Tendo em vista a prossecução dos objectivos definidos, a APPACDM de Lisboa conta com uma equipa de cerca de 250 colaboradores, destacando-se a sua multidisciplinaridade nas diferentes respostas que asseguram uma intervenção diferenciada e orientada para o cliente.

Qual o impacto da APPACDM?

A APPACDM Lisboa presta serviços, diariamente, a mais de 700 crianças, jovens, adultos, nos concelhos de Lisboa, Almada e Cascais.

Como podes ajudar?

Estas são as várias funções em que podes colaborar com a APPACDM:

Informática para formação a colaboradores e utentes e para algum apoio a eventuais trabalhos em curso

Formação nas áreas de comunicação, desenvolvimento pessoal, temas vários

Acompanhamento e apoio em actividades de lazer

Dinamização de actividades que possam ser avaliadas e consideradas de interesse para os jovens

Apoio na manutenção, decoração e manutenção de espaços verdes

Nota: A APPACDM tem delegações em vários locais do país.

O que precisam de ti?

A disponibilidade é variável sendo que, para a APPACDM de Lisboa, ser voluntário é estar disposto a oferecer, graciosamente, tempo disponível, capacidade pessoal e profissional, bom contacto humano e vontade, apoiando, directa ou indirectamente, no desenvolvimento e bem-estar dos utentes.