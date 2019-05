A única praia que conheço que é vigiada durante todo o ano por um nadador-salvador é a de Carcavelos. É uma das 26 praias de Cascais. Há as praias da linha do comboio (Carcavelos, Parede, São Pedro, São João, Estoril, Monte Estoril e Cascais), as praias do Guincho e as praias de Alcabideche.

Continuar a ler