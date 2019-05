Patrocinadores boicotam gala que nomeará Bolsonaro “personalidade do ano”

A Delta Airlines, o Financial Times e a Bain & Company retiraram o seu apoio ao evento que irá homenagear em Nova Iorque Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil. As empresas anunciaram esta quinta-feira que não irão patrocinar a cerimónia organizada pela Câmara Brasileira de Comércio nos Estados Unidos e que já foi obrigada a mudar de espaço.

Estava previsto que a gala tivesse como palco o Museu Americano de História Natural, em Nova Iorque, local que já tinha acolhido o evento em anteriores edições. A Câmara do Comércio alugou um espaço do museu especialmente dedicado à celebração da vida marinha — o Milstein Hall of Ocean Life. Quando se soube que a personalidade a ser distinguida como “pessoa do ano” seria Jair Bolsonaro — que defende a intensificação da exploração da floresta amazónica —, o museu nova-iorquino, numa primeira ocasião, negou qualquer responsabilidade sobre a selecção dos galardoados no jantar, dizendo que se limitava a alugar a sala. Mas o coro de vozes críticas cresceu e o Museu Americano de História Natural acabaria por anunciar no Twitter que não seria “a localização ideal” para a realização do evento.

O evento acabou por ser mudado para um hotel da cadeia Marriot, situado em Times Square, mas alguns patrocinadores decidiram agora retirar o apoio à realização da cerimónia. “Decidimos retirar o nosso apoio [do jantar de gala]. Encorajar e celebrar a diversidade é um princípio fundamental da Bain”, anunciou a consultora em comunicado citado pela agência Reuters.

No entanto, a Câmara Brasileira de Comércio nos Estados Unidos ainda conta com vários gigantes da indústria financeira (Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse e o Citigroup Inc e JPMorgan Chase & Companhia) como patrocinadores da gala.

No site da Câmara do Comércio, a instituição explica que escolheu Jair Bolsonaro como “personalidade do ano” pela sua “intenção de aprofundar os laços comerciais e diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos”.